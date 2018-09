Weer tegenstrijdige getuigenis in zaak Smit

Opnieuw zijn er vragen gerezen over een getuigenverklaring over de omstandigheden rond de dood van de Nederlandse Ivana Smit. De Maleisiër op wiens balkon het model na een val van de twintigste verdieping terechtkwam, heeft in de rechtbank iets anders gezegd dan hij in eerste instantie tegen de politie zei.

Woensdag hoorde de rechtbank de politieman die de bewoner meteen na de alarmmelding had ondervraagd. Volgens de sergeant heeft de bewoner gezegd dat hij de val van Smit had gehoord. De man zelf getuigde echter eerder in de rechtbank dat hij helemaal niet thuis was.

De rechtbank in Kuala Lumpur onderzoekt of bij de dood van de Nederlandse sprake is van een strafbaar feit en of dus strafrechtelijk onderzoek nodig is.

Het is niet de eerste keer dat een verklaring in de rommelige zaak verandert. De Maleisische patholoog-anatoom, die eerder had gezegd dat Smit nog moet hebben geleefd toen ze viel, trok die verklaring vorige week helemaal in.

Door de uitlatingen van de bewoner tegen de sergeant lijkt er meer duidelijk te worden over het tijdstip van de val van Smit. Ook restauranthouders onderin de toren in Kuala Lumpur zeggen rond het tijdstip dat de bewoner noemde kabaal te hebben gehoord.

„Mogelijk komt daaruit de conclusie dat het Amerikaanse echtpaar bij wie Ivana was, heeft gelogen en haar levenloze lichaam over de rand heeft geduwd”, zegt advocaat Sébas Diekstra, die de nabestaanden van Smit bijstaat. Een Nederlandse patholoog die het lichaam van Smit heeft onderzocht, constateerde dat ze al dood moet zijn geweest voor de val. Het echtpaar weigerde eerder voor de rechtbank te getuigen.

De sergeant bevestigde woensdag wel een eerdere bewering dat een schoonmaakster het appartement van het echtpaar heeft schoongemaakt voordat de technische recherche ter plaatse was. De Amerikaanse zou daartoe vanuit het politiebureau opdracht hebben gegeven.