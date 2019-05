Weer teefjes betast tijdens hondenshow

Opnieuw zijn bij een hondenshow teefjes bij hun geslachtsdeel betast. De politie was zondag bij de hondenshow in Zutphen aanwezig en onderzoekt of vervolging mogelijk is.

Een woordvoerster van de politie laat weten dat een aantal collega’s bij de show was. Zij hebben daar gezien dat de honden zijn betast. Met het Openbaar Ministerie wordt overlegd of de daders berecht kunnen worden.

House of Animals heeft beelden gemaakt van de ontuchtige handelingen tijdens de Euro Bull Expo Holland 2019. Volgens de dierenrechtenorganisatie proberen de eigenaren hun hond rustig te houden door het geslachtsdeel te masseren. „Naast de ontuchtige handelingen bleek ook dat bij een groot deel van de geshowde honden of de staart is gecoupeerd en of de oren”, aldus House of Animals.

Eerder dook soortgelijk beeldmateriaal op van een hondenshow in Eindhoven. Ook daar begon de politie een onderzoek.