Weer technische storing bij coronacijfers RIVM

Het is nog niet bekend hoeveel coronagevallen in het afgelopen etmaal zijn gemeld. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert de ruwe gegevens dagelijks rond 14.15 uur, maar er is sprake van een technische storing. Het is nog niet bekend wanneer de cijfers komen.

Diverse nieuwsmedia gebruiken de ruwe data van het RIVM om uit te rekenen hoeveel positieve tests, ziekenhuisopnames en sterfgevallen afgelopen etmaal zijn doorgegeven aan het RIVM.

Afgelopen zaterdag was er ook een storing. Die trof het systeem waarmee regionale gezondheidsdiensten hun informatie doorgeven aan het RIVM. Daardoor viel het aantal meldingen lager uit dan zonder storing het geval zou zijn geweest.