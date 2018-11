Weer tbs geëist voor ontucht opvang De Bilt

Een 28-jarige man uit Houten moet volgens het OM 26 maanden cel, en tbs met voorwaarden opgelegd krijgen wegens ontucht. Hij misbruikte volgens het Openbaar Ministerie zeven meisjes van de buitenschoolse opvang Partou in De Bilt waar hij pedagogisch medewerker was. De man liet zich naast de ontucht ook pijnigen door de kinderen.

In mei legde de rechtbank in Utrecht niet de gevraagde 30, maar 20 maanden cel op, naast tbs met voorwaarden. In het hoger beroep in Arnhem maandag, verschilden deskundigen uit Zwolle en Utrecht van mening of tbs met voorwaarden nodig is. De aanklager eist de veiligste optie voor de maatschappij.