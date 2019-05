Weer succes blokkeerfriezen tegen DNA-afname

De rechtbank in Leeuwarden heeft opnieuw twee bezwaarschriften van zogenoemde blokkeerfriezen tegen afname van DNA-materiaal gegrond verklaard. Dat meldt advocaat Tjalling van der Goot. In totaal heeft de rechtbank nu negen keer in het voordeel van de blokkeerfriezen beslist.

De bezwaarmakers voerden in 2017 actie op de A7. Met tientallen anderen blokkeerden ze de snelweg en om anti-Zwarte Pietdemonstranten tegen te houden die op weg waren naar de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum. De rechtbank gaf in november 33 blokkeerders taakstraffen tot 200 uur. Boegbeeld Jenny Douwes kreeg naast een taakstraf van 240 uur een maand voorwaardelijke celstraf.

Douwes heeft geen DNA afgestaan. Het Openbaar Ministerie (OM) kon maandag niet zeggen of het het bevel tot DNA-afname in de zaak van Douwes en enkele anderen handhaaft.

De rechtbank vindt dat er sprake is van een uitzondering op de regel dat DNA moet worden afgestaan na een veroordeling. Volgens de rechter gaat het niet om misdrijven waarbij celmateriaal een rol speelt bij de opsporing.