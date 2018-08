Weer storing verkeerstoren Schiphol

Schiphol is maandagmiddag opnieuw getroffen door een technische storing bij de luchtverkeersleiding. Inkomende vluchten kampten daardoor dinsdagochtend nog steeds met vertraging.

Vertrekkende vluchten werden dinsdagochtend wel weer volgens schema afgehandeld.

De storing in het back-upcommunicatiesysteem van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) wordt veroorzaakt door een breuk in een kabel buiten het gebouw van de luchtverkeersleiding. Er wordt hard gewerkt aan het herstel, zei een woordvoerder van LVNL dinsdagochtend.

De precieze locatie van de kabel die de storing heeft veroorzaakt is bekend. De kabel is tijdens werkzaamheden op Schiphol zwaar beschadigd. Maandag liepen door de storing zeker honderd uitgaande vluchten vertraging op. Ook tientallen inkomende vluchten arriveerden later op de Amsterdamse luchthaven. De LVNL nam in de loop van de avond maatregelen waardoor vertrekkende vluchten geen hinder meer hadden van de storing.

Na het herstellen van de breuk in de kabel zal Schiphol zo snel mogelijk het vliegverkeer volledig hervatten. „Tot die tijd kunnen alle vliegtuigen starten. Voor landend verkeer hebben we uit voorzorg een kleine beperking. Normaal landen er 34 vliegtuigen per uur per landingsbaan, in de huidige situatie zijn dat er 30 per uur per baan. Afhankelijk van het tijdstip worden er één of twee landingsbanen ingezet. De voorzorgsmaatregel kan leiden tot afwijkend baangebruik.”

Op 15 augustus kampte het vliegverkeer bij Schiphol eveneens met een storing bij de luchtverkeersleiding. Toen lag het vliegverkeer ongeveer een uur plat. Het communicatiesysteem lag eruit en de verkeersleiders vielen terug op het back-upsysteem waar nu problemen mee zijn.

Op dit moment is er geen reden om aan te nemen dat de recente storing iets te maken heeft met die op 15 augustus, aldus de LVNL. Ook heeft die geen relatie met de toekomstige torenverbouwing. „Het verhelpen van de storing heeft de hoogst mogelijke prioriteit. Helaas is het nog niet duidelijk hoelang het gaat duren voordat de storing is verholpen”, meldde de luchtverkeersleiding dinsdagochtend.

De luchthaven adviseert reizigers de actuele vluchtgegevens in de gaten te houden.