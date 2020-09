Weer stijgt het aantal besmettingen met meer dan de helft

Het aantal coronabesmettingen neemt niet alleen toe, de uitbreiding van het virus gaat ook sneller en sneller. Elke week is de toename groter dan de week ervoor.

Het aantal besmettingen was in juli al toegenomen. Van 1 tot en met 7 juli waren 432 positieve tests geregistreerd. Een maand later, van 5 tot en met 11 augustus, meldden de gezondheidsdiensten 4036 vastgestelde besmettingen. Daarna volgde een periode van relatieve rust. Eind augustus waren twee weken met iets meer dan 3500 gevallen.

De laatste van die twee weken was het begin van de huidige golf. Van 26 augustus tot en met 1 september kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 3597 besmettingsmeldingen. Een week later waren dat er 5427, een toename van 50,9 procent. Weer een week later kwam het aantal meldingen uit op 8265, een stijging van 52,3 procent. En in de afgelopen week ontving het RIVM 13.471 registraties, 63 procent meer dan in de week ervoor.

Als het aantal meldingen in dit tempo blijft groeien, komt de teller volgende week dinsdag uit op ongeveer 22.000 besmette personen.