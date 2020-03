Weer ruimte voor vergunningen in woningbouw Noord-Holland

Bouwers kunnen vanaf dinsdag weer vergunningen aanvragen voor woningbouwprojecten in Noord-Holland. Volgens de provincie kan dat omdat de maximum snelheid overdag op de snelwegen is teruggebracht naar 100 kilometer per uur. Daardoor ontstaat er - weliswaar niet veel - enige stikstofruimte.

Door de stikstofcrisis liggen veel bouwprojecten in Nederland stil. Het verlagen van de snelheid moet weer meer ruimte opleveren voor onder meer woningbouw.

De provincie roept wel op snel meer landelijke maatregelen te treffen zodat er nog meer mogelijkheden komen om te bouwen. „Hoewel bouwers de laatste maanden hebben gezocht naar manieren om woningen te bouwen zonder teveel stikstofneerslag, lukt het maar weinigen projecten van de grond te krijgen”, zegt gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap). „Voor de bouw van klimaatneutrale woningen slaat er vaak tijdelijk meer stikstofneerslag neer dan is toegestaan, maar zorgt het uiteindelijk na oplevering voor een vermindering van stikstofneerslag door bijvoorbeeld het gebruik van een warmtepomp.”