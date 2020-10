Weer recordaantal nieuwe coronabesmettingen op Curaçao

Op Curaçao zijn woensdag 29 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal besmettingen op één dag tot nu toe. Er zijn in totaal 234 mensen besmet op het eiland, drie liggen in het ziekenhuis. Hoewel het aantal besmettingen volgens de autoriteiten nog niet verontrustend is, kent Curaçao de afgelopen tijd een gestage stijging van het aantal infecties. Op Aruba (25 nieuwe besmettingen op woensdag ) en Sint Maarten (negen nieuwe besmettingen) zijn veel meer mensen besmetgeraakt. Maar daar neemt het aantal nieuwe gevallen de laatste tijd juist af.

Op Bonaire werden woensdag twee nieuwe besmettingen geregistreerd. Saba en Sint-Eustatius kenden geen nieuwe besmettingen. Op Sint-Eustatius was vorige maand onrust ontstaan door een snelle toename van het aantal besmettingen nadat een instructeur van coronatesten besmet bleek en er in korte tijd negen besmettingen werden geregistreerd. Maar er lijkt geen sprake van verdere verspreiding. Woensdag nam het aantal actieve besmettingen af van acht naar drie.