Weer rechtszaak tegen Formule I op Zandvoort

De organisatie die eerder met succes de overheidsaanpak tegen stikstof aanvocht, Mobilisation for the Environment (MOB), stapt ook naar de rechter om de Formule I in Zandvoort tegen te houden. De MOB bevestigt dinsdag berichtgeving hierover door het AD. Stichting Duinbehoud en Stichting Rust, die al eerder een procedure aanspanden, trekken samen op met MOB.

Waarschijnlijk eind deze week brengen de partijen via advocaat Valentijn Wösten een bezwaarschrift naar buiten. De races op Zandvoort lijken door te gaan zonder dat de natuurvergunning wat betreft stikstof op orde is, zeggen de organisaties.

Eerder deze maand kondigden diverse milieuorganisaties al aan naar de rechter te stappen, omdat ze als gevolg van de Formule I onherstelbare natuurschade vrezen.

De bedoeling is dat de Formule I in 2020 terugkeert naar Zandvoort. Om dat mogelijk te maken, moeten er rondom het circuit veel bouwwerkzaamheden worden verricht.