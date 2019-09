Weer rechtszaak tegen Formule 1 op Zandvoort

De organisatie die eerder met succes de overheidsaanpak tegen stikstof aanvocht, Mobilisation for the Environment (MOB), stapt naar de rechter om de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort in 2020 tegen te houden. De organisatie trekt samen op met Stichting Duinbehoud en Platform Rust bij de Kust, die al eerder een procedure aanspanden.

Advocaat Valentijn Wösten dient deze week een bezwaarschrift namens hen in, bevestigt MOB na berichtgeving door het AD. De organisaties vrezen dat de races op Zandvoort doorgaan zonder dat de natuurvergunning wat betreft stikstof op orde is. Te hoge concentraties stikstof zijn schadelijk voor de natuur.

„Dat heeft onze aandacht”, reageert een woordvoerder van het circuit. Hij wijst erop dat een speciale commissie woensdag advies uitbrengt over hoe het verder moet met de stikstofregels, die door de Raad van State ongeldig zijn verklaard. „Maar wij verwachten geen overschrijding in onze plannen.”

Om de grote bezoekersstroom die op het racespektakel afkomt in goede banen te leiden, moeten rond het circuit veel werkzaamheden worden verricht, zoals de aanleg en verbreding van wegen en paden. Het circuit moet daar nog vergunningen voor aanvragen bij de gemeente en de provincie. De voorbereidingen daarvoor liggen op schema, zegt de woordvoerder. Hij wil er geen details over kwijt.

Stichting Duinbehoud en andere natuurorganisaties spanden eerder een kort geding aan om een verbod op de werkzaamheden te eisen. Ze waren verontrust, omdat ter voorbereiding al beschermde dieren in het gebied worden weggevangen, zoals rugstreeppadden en zandhagedissen. Maar de advocaat van de provincie Noord-Holland heeft inmiddels aan de rechtbank in Haarlem laten weten dat het bouwproject nog niet is begonnen.

Het provinciebestuur heeft nog geen aanvraag binnengekregen voor de benodigde natuurvergunning, schrijft de raadsman. De rechtbank heeft Duinbehoud en de andere eisers nu gevraagd of ze hun kort geding willen intrekken. Als niet wordt gewerkt, hoeft immers ook geen werk te worden stilgelegd.

Duinbehoud heeft de rechtbank om meer uitleg gevraagd. De stichting wil zeker weten dat het klopt dat niet verder wordt gewerkt voordat alle vergunningen op orde zijn.