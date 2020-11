Bij de Zuyderland ziekenhuizen in Sittard en Heerlen is zaterdagochtend een opnamestop. Dat komt door een ICT-storing, liet een woordvoerder van Zuyderland weten. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, zei hij.

Patiënten worden doorverwezen naar omliggende ziekenhuizen. Het is voor de derde keer in korte tijd dat Zuyderland een opnamestop afkondigt. Eerder deze week en vorige week gebeurde dat in het ziekenhuis van Zuyderland in Heerlen, omdat het ziekenhuis vol patiënten lag.