Weer opgraving lichaam om insulinemoorden

Voor het onderzoek naar mogelijke insulinemoorden door zorgmedewerker Rahiied A. is een derde lichaam opgegraven. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag na berichtgeving door RTV Rijnmond.

De woordvoerster van het OM gaf aan dat het lichaam buiten de regio van Rotterdam is opgegraven, maar zei niet waar dat was. De opgraving was vorige week.

Op 17 november werd A. gearresteerd omdat verpleeghuis ’t Huys te Hoecke in Puttershoek alarm sloeg. De Rotterdammer had een bejaarde vrouw insuline toegediend zonder medische noodzaak. Ze overleed daardoor. Haar lichaam werd opgegraven. Later is een tweede overledene in Heerjansdam opgegraven.

A. wordt verdacht van meerdere insulinemoorden.

