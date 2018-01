Weer ongevallen door gladheid

In Noord-Nederland zijn zondagochtend vroeg veel ongevallen op de weg gebeurd, meldde de politie. „Het was spekglad op sommige wegen.” Ook in de kop van Noord-Holland waren veel meldingen over glij- en valpartijen en aanrijdingen.

Het KNMI had waarschuwingscode geel afgegeven omdat het in het hele land plaatselijk glad kon zijn door bevriezing van natte weggedeelten of door een winterse bui. De gladheid was aan het eind van de ochtend verdwenen.

Zaterdagochtend was het in delen van het land ook glibberen geblazen en ontstonden vooral in de provincies Noord-Brabant en Utrecht verkeersongelukken.