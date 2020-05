Op Curaçao is maandag bekendgemaakt dat er een nieuwe coronabesmetting is geregistreerd. Net als afgelopen zaterdag gaat het om iemand die uit het buitenland kwam en al in een hotel in quarantaine zat.

Beide personen hebben contact met elkaar gehad en zitten nu allebei in isolatie, heeft de Curaçaose epidemioloog Izzy Gerstenbluth maandag verklaard. Voor afgelopen zaterdag kende Curaçao dertig dagen lang geen nieuwe besmettingen. Nu zijn er achttien coronagevallen bekend.