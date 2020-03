Weer nieuwe besmettingen corona; kabinet gaat in crisisoverleg

In Nederland zijn zeker negentien mensen besmet met het coronavirus. Bijna alle nieuwe personen bij wie het virus is vastgesteld, zijn in Noord-Italië geweest of zijn familie van eerder besmette mensen, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM brengt de woonplaats van de nieuwe personen bij wie het virus is vastgesteld, niet meer naar buiten. „Het wordt teveel om dit van iedere patiënt afzonderlijk bekend te maken”, aldus een woordvoerder.

Het Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM adviseert zorgverleners zich te beraden op hoe er meer personeel kan worden aangetrokken om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook moet er volgens het OMT worden gekeken naar alternatieve behandellocaties, zoals verpleeghuizen.

Voor extra personeel kan worden gedacht aan privéklinieken of defensie, suggereert het team. Behalve aan verpleeghuizen kan er ook worden gedacht aan kazernes of verpleegtenten. Minister Bruins (Medische Zorg) neemt de adviezen over.

Bruins heeft ook laten kijken naar de voorraad beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes voor zorgmedewerkers. Tot dusver zijn er geen signalen dat er grote tekorten ontstaan. De vraag neemt echter wel toe. Daarom onderzoekt Bruins of er in Europees verband een voorraad kan worden aangelegd, die aan te spreken is als er tekorten ontstaan.

Fijnmazig

Premier Rutte zei maandag in reactie op kritiek uit de Tweede Kamer dat het kabinet bij de aanpak van het coronavirus volledig vaart op de deskundigheid van met name het RIVM en de GGD. Sommige Kamerleden wilden weten waarom in Nederland nog geen grote evenementen worden afgelast.

Rutte ziet echter geen reden om mee te gaan met drastischer maatregelen die in andere Europese landen worden genomen. „Elk land kent zijn unieke situatie”, aldus de premier. „En Nederland beschikt over een heel fijnmazig netwerk van huisartsen, dat de boel goed in de gaten houdt.”

Dinsdag kwam het kabinet voor het eerst in crisissamenstelling bijeen om over de verspreiding van corona te spreken. Ook de politie, het RIVM en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid waren aanwezig.