Weer mondjesmaat treinen Amsterdam Centraal

Het treinverkeer rond Amsterdam heeft nog steeds te kampen met de gevolgen van een grote sein- en wisselstoring. Rond 21.30 uur reden er wel weer mondjesmaat treinen van en naar het Centraal Station. Op de perrons en in de centrale hal was het rond dat tijdstip niet veel drukker dan anders.

Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen is de situatie op het Centraal Station in Amsterdam „redelijk beheersbaar”. Volgens hem zijn mensen rustig, drinken ze een drankje, of eten ze wat. „Anderen gaan nog even de stad in.”

Volgens hem is er op zeer beperkte schaal treinverkeer en is de hinder nog altijd groot. „ProRail laat handmatig, buiten het systeem om, treinen vertrekken.” Zo ongeveer een keer per uur gaan er treinen in verschillende richtingen. De reizigers die nu op het station staan, zullen naar verwachting nog weg komen, stelt hij. Mensen die niet op het station zijn, raadt hij aan de reis uit te stellen of alternatief vervoer te zoeken.

Eerder op de avond meldde spoorbeheerder ProRail dat de storing verholpen was en dat het treinverkeer weer langzaam op gang kwam, maar dat bleek voorbarig. „Het probleem is teruggekomen”, zei een woordvoerder.