Weer minder zorginstellingen verliesgevend

Het aantal verliesgevende zorginstellingen is in 2017 verminderd ten opzichte van het jaar ervoor, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. De situatie van eerverleden jaar is ongeveer vergelijkbaar met die van 2015. In 2016 werden de resultaten gedrukt door een forse terugwerkende cao-aanpassing van de onregelmatigheidstoeslag. Dit is de grootste oorzaak van het verschil.

„Waar in 2016 nog bijna één op de drie zorginstellingen verliesgevend was, was dit in 2017 bijna één op de vijf”, aldus het bureau. Vooral bij de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen ging het beter. Die moesten in 2016 nog een negatief resultaat van ruim 70 miljoen euro incasseren, maar over 2017 bleek hier een positief resultaat van maar liefst bijna 300 miljoen euro.

De personeelskosten namen in 2017 bij de grootste zorgsectoren wel met gemiddeld 1,7 procent toe. Dat kwam vooral door de extra hoge kosten van het aantrekken van uitzendkrachten en andere externe hulp, die met gemiddeld 15,8 procent omhooggingen.