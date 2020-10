Weer minder vlinders, maar de grote vos is terug

Bij de vlindertelling zijn dit jaar opnieuw minder vlinders geteld dan voorgaande jaren. Toch doet een aantal soorten het wel goed, meldt natuurnieuwssite Nature Today. Een daarvan is de grote vos, die na 25 jaar weer terug is in Nederland.

De grote vos werd in het begin van de eeuw niet of nauwelijks gezien. Van 2012 tot 2014 was hij even terug, maar daarna was de opvallende vlinder met grote vleugels weer voor een paar jaar weg. Sinds 2018 lijkt de grote vos definitief terug en dit jaar is hij verspreid over ruim 700 kilometer in Nederland waargenomen.

De grote vos is vanaf maart actief en is dan het meest te zien op boomstammen of andere bijna kale plekken. De rupsen zijn vanaf april tot juni te vinden in loofbomen. Ook nu is de vlinder bij zonnige en niet te koude momenten nog te spotten. Een volwassen vlinder overwintert en kruipt tussen takkenbossen en houtstapels, waarna hij in het voorjaar weer tevoorschijn komt.