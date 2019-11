Weer minder grutto’s in Nederland

Het aantal grutto’s in Nederland is opnieuw afgenomen. In het afgelopen broedseizoen zijn ongeveer 9000 gruttokuikens opgegroeid, terwijl er zeker 13.000 jonge vogels nodig waren om de stand van de beschermde inheemse vogelsoort op peil te houden. Dat melden de Vogelbescherming, Sovon Vogelonderzoek en de Rijksuniversiteit Groningen, die samen elk jaar de grutto’s tellen.

Sinds 1990 is twee derde van de gruttopopulatie in Nederland verdwenen. Van alle grutto’s in Europa broedt 80 procent in Nederland. In 2016 is het dier daarom verkozen tot de nationale vogel. Er worden al jaren maatregelen genomen om weidevogels beter te beschermen, maar het resultaat is onvoldoende, aldus de onderzoekers.

De steltloper heeft ernstig te lijden onder vroeg maaien van graslanden. Nesten worden vermorzeld, terwijl op dergelijke akkers ook weinig insecten voorkomen, waar jonge vogels van moeten leven. Daarnaast gaat het goed met vossen en steenmarters, die nesten leegroven.

De provincies zijn verantwoordelijk voor de weidevogelstand. Die zouden veel meer moeten doen om de achteruitgang te stoppen, vinden de vogelbeschermers.