Weer minder coronapatiënten in het ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten dat nog in het ziekenhuis ligt, daalt verder. Het zijn er nu 178, elf minder dan op dinsdag. Dat is het laagste aantal in maanden.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt dat het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald van 29 naar 28. Verpleegafdelingen behandelden dinsdag nog 160 patiënten en dat zijn er nu 150.

Intensive cares behandelen 572 mensen met andere aandoeningen, zoals kanker en ernstige hartklachten. Dat is een toename van 13 ten opzichte van dinsdag. In totaal liggen dus 600 mensen op een intensive care. Onder normale omstandigheden zouden dat er ongeveer 900 zijn, maar de reguliere zorg komt moeizaam op gang.

Eind maart en begin april werd het steeds drukker op de intensive cares. Het aantal coronapatiënten op een ic steeg tot boven de 1400. Het LCPS gaf toen dagelijks een persconferentie, waarin mensen als Ernst Kuipers (Landelijk Netwerk Acute Zorg) en Diederik Gommers (Nederlandse Vereniging voor Intensive Care) de laatste stand van zaken gaven. Toen het aantal ic-patiënten daalde en de druk van de ketel was, werd dit teruggebracht tot twee persmomenten per week, en later één. Voorlopig stopt het centrum er helemaal mee. De cijfers worden nog wel elke dag op de website van het LCPS gezet.