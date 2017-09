Weer minder boeken geleend, e-book in opmars

Steeds minder mensen gaan naar de bibliotheek om een boek te lenen. Het aantal geleende boeken is met ruim de helft afgenomen vergeleken met eind jaren tachtig. E-books, digitale boeken die je bijvoorbeeld met een e-reader leest, worden juist populairder. In 2016 zijn via de openbare bibliotheek 2,8 miljoen e-books uitgeleend, 74 procent meer dan het jaar ervoor.

Het aantal uitgeleende papieren boeken is in bijna drie decennia tijd met 100 miljoen afgenomen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Koninklijke Bibliotheek schrijven dat toe aan „veranderingen in de manier waarop we onze vrije tijd doorbrengen. Het lezen van gedrukte media heeft sinds begin jaren negentig aan populariteit ingeboet en het gebruik van computer en internet nam toe.”

De afname van het aantal uitleningen is het grootst onder boeken voor volwassenen maar ook naar jeugdboeken is minder vraag. Wel neemt sinds 2005 het aantal jeugdleden weer toe, mede dankzij het gratis lidmaatschap voor jongeren en campagnes als BoekStart, waarbij ouders worden gestimuleerd hun jonge kinderen voor te lezen.

Vorig jaar hadden de 156 openbare bibliotheken 3,7 miljoen leden, net iets minder dan in 2015. In totaal 344.000 leden hadden bij hun abonnement een gebruikersaccount voor de online bibliotheek. Zes van de tien leden maakten daar ook daadwerkelijk gebruik van.