Weer meer ritten gemaakt met ov-fiets

Treinreizigers pakken steeds vaker de ov-fiets. De Nederlandse Spoorwegen verwachten dat er eind dit jaar ongeveer 5,2 miljoen ritten met de fietsen zijn gemaakt. Een nieuw record, want in 2018 waren dat er nog 4,2 miljoen, meldt NS woensdag.

De ov-fiets bestaat sinds 2008, is op bijna driehonderd locaties beschikbaar en meer meer dan 890.000 mensen hebben er een abonnement op. De meeste ritten, ruim 700.000, worden gemaakt vanaf station Utrecht Centraal. Bij dat station werd eerder dit jaar de grootste fietsenstalling ter wereld, met 12.500 plekken, geopend.

Volgens NS komt bijna de helft van de reizigers met de fiets naar het station en pakken velen na de treinrit een ov-fiets om het laatste stukje af te leggen naar de plaats van bestemming. Om het de fietsers gemakkelijk te maken en gehannes met fietssleuteltjes te verminderen, wordt nu op station Apeldoorn getest of de ov-chipkaart ook als fietssleutel is te gebruiken voor de ov-fiets. Als de proef slaagt, wordt de methode in 2020 in het hele land ingevoerd.

Marise Bezema (hoofd ov-fiets bij NS) stelt dat het succes van de ov-fiets in 2008 niet was voorzien. „Het gaat heel hard. Fietsen zit treinreizigers in het bloed en we zien dat mensen het laatste stukje van hun reis graag fietsend afleggen. Iets waar we uiteraard graag in voorzien. In 2020 zullen we proberen nog meer en nog handigere fietsen voor onze reizigers klaar te hebben staan.”