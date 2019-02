Weer meer motorfietsen verkocht

UTRECHT(ANP) - Voor het vijfde jaar op rij is het aantal verkochte nieuwe motorfietsen gegroeid. In 2018 werden 13.104 nieuwe motoren geregistreerd. Dat is een stijging van 2,9 procent in vergelijking met een jaar eerder en het hoogste niveau sinds 2009, blijkt uit cijfers van de RAI Vereniging, BOVAG en RDC.

Het aantal verkochte tweedehands motorfietsen steeg met 15,2 procent naar 42.490 stuks. Nederland telde op 1 januari van dit jaar 734.610 motorfietsen, ruim 9.500 meer dan een jaar geleden.

Volgens BOVAG en RAI Vereniging zien steeds meer mensen de voordelen van de motorfiets voor dagelijks gebruik in relatie tot bereikbaarheid en parkeermogelijkheden. Dat blijkt ook uit de stijgende populariteit van de zwaardere modellen met een cilinderinhoud van meer dan 1000 kubieke centimeter, waarbij comfort en gebruiksgemak voorop staat.

BMW was vorig jaar koploper met 2081 verkochte nieuwe exemplaren, goed voor een marktaandeel van 15,9 procent. Nummer twee Yamaha verkocht er 2015 (15,4 procent), gevolgd door Kawasaki met 1809 exemplaren (13,1 procent).

De markt voor elektrische motoren lijkt ook langzaam open te gaan. Van alle 13.104 verkochte nieuwe motoren, waren er 185 elektrisch (1,4 procent marktaandeel). In 2017 lag dit aantal nog op 129.