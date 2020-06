‘Weer meer mensen aan het werk in technisch beroep’

Het aantal mensen met een technisch beroep is weer groter. Dat is een logisch gevolg van het feit dat de afgelopen jaren meer jongeren een technische opleiding zijn gaan volgen; zij zijn nu gaan werken. Ook het aandeel vrouwen in die beroepsgroep groeit flink, maar in aantal zijn dat er nog steeds weinig. Dat meldt het Platform Talent voor Technologie op basis van de zogenoemde Monitor Techniekpact.

De monitor laat zien dat tussen 2013 en 2019 het aantal mensen met een technisch beroep met ruim 13 procent is toegenomen tot 1.582.000. Vooral onder vrouwen was een flinke groei te zien, tussen 2018 en 2019 drie keer meer dan het aantal mannen. En die stijging zit dan met name bij vrouwen met een hogere opleiding.

Het aandeel technisch gediplomeerden in het algemeen is zowel in het hoger onderwijs als in het middelbaar onderwijs toegenomen. Volgens de monitor neemt de instroom in de technische profielen en studies, na een aantal jaren stabilisatie, nu licht af. „Om te zorgen dat meer jongeren kiezen voor techniek, blijft extra inzet dus hard nodig”, aldus Techniekpact voorzitter Thea Koster.

Deze cijfers gaan trouwens over de tijd voordat het coronavirus zijn intrede deed.