Weer meer meldingen personen verward gedrag

De politie heeft in de eerste helft van het jaar 44.135 meldingen over mensen met verward gedrag ontvangen. Dat is een stijging van bijna zeven procent ten opzichte van een jaar eerder. In de eerste helft van 2017 was het totaal aantal meldingen nog 41.082

De politie kan nog niet vooruitlopen op het totaal voor dit hele jaar, maar halverwege lijkt er volgens de politie opnieuw sprake te zijn van een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. De cijfers zeggen volgens de politie niets over het aantal verwarde personen. Een persoon kan zorgen voor meerdere registraties en bij één registratie kunnen ook meer mensen betrokken zijn.

Korpschef Erik Akerboom noemt de stijging zorgwekkend: „De politie moet vaak met spoed uitrukken voor noodsituaties door personen met verward gedrag. Dat is een zorgelijke trend, want het levert druk op in de wijken en dus ook in de basisteams. Als mensen hulp nodig hebben, bellen zij in toenemende mate de politie”, aldus Akerboom.

Donderdag werd ook bekend dat er een landelijk telefoonnummer komt voor mensen die zich zorgen maken over iemand die zich verward gedraagt. Dat heeft het Schakelteam Personen met verward gedrag bekendgemaakt. Het Schakelteam heeft de toezegging van het nieuwe nummer gekregen van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid). Welk nummer het gaat worden en wanneer het er is, is nog niet bekend.