Weer meer klachten over autoverhuurders

Ondanks beloften over beterschap constateert de Consumentenbond ook dit jaar een verdere stijging van het aantal klachten over buitenlandse autoverhuurders. De bond waarschuwt huurders voor trucs en misleiding.

In de Reisgids van december beschrijft de bond de vele honderden klachten die zijn binnengekomen over gedoe met de borg, kosten voor spookschades en de agressieve verkoop van verzekeringen.

Zo wordt aan de balie bij autoverhuurders soms beweerd dat de klant niet voldoende geld op zijn creditcard heeft staan als borg voor schades, zodat de huurder zich genoodzaakt voelt een dure extra verzekering af te sluiten uit vrees voor een hoge claim. Er staat dan volgens de Consumentenbond wel degelijk voldoende dekking op de creditcard, maar heeft de baliemedewerker het tegoed helemaal niet gecheckt. Ook is vaak onduidelijk welke schades wel en niet zijn gedekt.

Over brandstofkosten bestaat eveneens verwarring. Huurders kiezen vaak de optie van een volle brandstoftank, maar wanneer zij de auto met een nog niet lege tank inleveren, zijn zij hun geld kwijt.

Volgens de bond lijkt het verdienmodel van autoverhuurders steeds meer op dat van prijsvechters in de luchtvaart. „De dienst zelf is bijna gratis, maar voor elk wissewasje moet worden betaald.” Zo worden extra en hoge kosten gerekend voor een extra chauffeur, navigatieapparatuur of kinderstoeltjes.

In 2015 beloofden Avis-Budget, Enterprise, Europcar, Hertz en Sixt aan de Europese Commissie om transparant te zijn over kosten, optionele verzekeringen, brandstofbeleid en vermeende schades. De Consumentenbond constateert dat de problemen nog steeds in heel Europa spelen. Zo is ruitschade bij Avis standaard nooit gedekt in Spanje of Frankrijk, maar wél in Oostenrijk of Tsjechië.