Weer meer kinderen niet naar school

Vorig jaar zijn opnieuw meer kinderen voor langere tijd niet naar school gegaan dan het jaar ervoor. Terwijl er juist was afgesproken dat er dit jaar geen kind meer langer dan drie maanden thuis mag zitten omdat er geen passende plek voor hem of haar is.

Het aantal ‘thuiszitters’ blijft maar groeien. Vorig jaar waren het er 4790, 311 meer dan een jaar eerder. Er werd weliswaar voor meer kinderen die niet naar school gingen een passende plek gevonden, maar het aantal nieuwe thuiszitters groeide nog harder.

„Ondanks alle inspanningen zijn wij er nog niet in geslaagd het doel te bereiken”, schrijft verantwoordelijk minister Arie Slob aan de Tweede Kamer. „Dat gaat ons aan het hart en we leggen ons daar dus niet bij neer.” Komende zomer wil Slob nieuwe „realistische” afspraken maken over het aantal thuiszitters en over maatregelen om hen te helpen.