Weer meer dan 400 coronabesmettingen vastgesteld

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 426 nieuwe gevallen van het coronavirus vastgesteld. Dat is minder dan de 485 van dinsdag, maar het is wel de zevende dag op rij met meer dan 300 nieuwe besmettingen.

In Rotterdam-Rijnmond, de grootste brandhaard, kwamen er woensdag 142 nieuwe coronagevallen bij. Dat is het hoogste aantal sinds 11 april. In de afgelopen zeven dagen zijn in Rotterdam en omstreken bijna 800 coronagevallen ontdekt.

De regio Amsterdam-Amstelland had dinsdag een record genoteerd met 149 positieve tests. Op woensdag meldde de regio 67 nieuwe gevallen. Dat is wel meer dan in de dagen voor dinsdag. In de afgelopen week steeg het aantal besmettingen in en rond de hoofdstad met bijna 500.

In Haaglanden kregen 43 mensen te horen dat ze besmet zijn geraakt. In Midden- en West-Brabant kwamen er 42 gevallen bij. Utrecht meldde 25 nieuwe gevallen en Hollands Midden 19.