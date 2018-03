Er studeren weer meer buitenlandse studenten in Nederland. In totaal 122.000 studenten uit 162 landen volgen hier een opleiding aan een hogeschool of universiteit, blijkt uit een analyse van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Het vorige collegejaar telde Nuffic nog 112.000 internationale studenten die lessen volgden in ons land.

Bijna 90.000 van die buitenlandse studenten volgen een volledige studie. De rest komt voor korte tijd, bijvoorbeeld via een uitwisselingsprogramma. Vooral kunstopleidingen bij hogescholen, University Colleges en masteropleidingen business en techniek zijn in trek bij studenten uit andere landen, aldus Nuffic.

Volgens de organisatie zijn de internationale studenten nu bij minder dan 10 procent van de opleidingen in de meerderheid. De meeste buitenlandse studenten komen uit Duitsland (22.125), China (4475) en Italië (4077).

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is bezorgd over het nieuwe recordaantal buitenlandse studenten. Steeds meer opleidingen worden in het Engels aangeboden en trekken daardoor steeds meer internationale studenten aan, aldus LSVb-voorzitter Tariq Sewbaransingh. Universiteiten doen er volgens hem alles aan om zoveel mogelijk internationale studenten aan te trekken, zonder dat ze rekening met de consequenties. „We zien nu te vaak voorbeelden van opleidingen waarbij de kwaliteit van colleges achteruit gaat of Nederlandse studenten opeens met internationale studenten moeten concurreren voor een plek bij de vervolgopleiding. Dat mag niet de bedoeling zijn.” Hij roept universiteiten op een pas op de plaats te maken en na te denken over hun strategie.

Volgens studentenorganisatie ISO levert de internationalisering van het hoger onderwijs juist veel voordelen op voor studenten. De organisatie ziet echter ook dat er nog een aantal zaken niet goed gaan, zoals de integratie van buitenlandse studenten. „Op veel plekken is het nog zo dat de Duitsers met de Duitsers lunchen, de Chinezen met de Chinezen wonen en de Nederlanders met de Nederlands de kroeg in gaan. Universiteiten en hogescholen hebben nog veel te doen om de integratie van internationale studenten te stimuleren”, aldus het Interstedelijk Studenten Overleg.