Weer meer anonieme tips over drugslabs

Het aantal anonieme tips over drugslabs is voor het vierde jaar op rij gestegen. In 2018 ontving Meld Misdaad Anoniem (M.) een recordaantal van 249 meldingen over productielaboratoria van onder andere xtc en GHB, een stijging van 40 procent. Ook werd er meer gemeld over criminaliteit op straat, zoals winkeldiefstal, zakkenrollerij en straatroof.

In totaal stuurde M. vorig jaar 15.041 meldingen door naar de politie en opsporingsinstanties. Uit terugkoppeling van de politie in 2018 blijkt dat mede dankzij M.-tips zeker 1421 aanhoudingen zijn verricht.

In het hele land zijn productielabs voor synthetische drugs aangetroffen dankzij M.-tips. Zo werden drugslabs opgerold in Leiderdorp, Sliedrecht, Sint Willebrord, Elsendorp en Eerste Exloërmond. Het aantal meldingen over hennepkwekerijen daalde wel (met 21 procent).

Bij Meld Misdaad Anoniem kunnen mensen anoniem tippen over criminaliteit en misdaad.