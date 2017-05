Weer man opgepakt voor dodelijke schietpartij

De politie heeft opnieuw een man aangehouden voor betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Rotterdam begin deze maand. Het is een 22-jarige Limburger; hij is vorige week dinsdag opgepakt en zit nog vast. De politie had hem al eerder in het vizier maar wist niet waar hij was. Woensdag liet ze weten dat de man werd ‘gevonden’ toen hij in Groningen werd aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een overval op een woning.

De schietpartij op 3 mei op de Dynamostraat kostte een 24-jarige Rotterdammer zijn leven. Hij werd zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de auto waarmee hij werd gebracht, werden die dag aangehouden, maar daarna weer vrijgelaten. De volgende dag werd opnieuw iemand aangehouden, maar ook hij is niet langer verdacht.

Een 34-jarige man uit Venlo zit nog wel vast. Net als een 21-jarige Rotterdammer.