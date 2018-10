Weer man opgepakt om fatale explosie Arnhem

De politie heeft een 48-jarige Arnhemmer opgepakt in verband met een fatale explosie in een flat in Arnhem die op 30 juli aan twee mensen het leven kostte. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het vervaardigen, bewerken en in bezit hebben van harddrugs in de woning aan de Daphnestraat. Eerder werd al een andere man (55) aangehouden. Hij zou er ook bij betrokken zijn. De politie vermoedt dat het verwerken van de drugs de oorzaak is van de explosie.

Door de explosie raakten drie personen ernstig gewond, twee van hen overleden later in een ziekenhuis. De derde vluchtte, werd een stukje verderop gevonden en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Lange tijd was hij niet aanspreekbaar, maar op dinsdag 25 september werd hij in het ziekenhuis aangehouden. De omgekomen mannen waren een 31-jarige man uit Belgiƫ en de 33-jarige bewoner van het pand.

De politie heeft een getuigenoproep gedaan naar aanleiding van informatie dat er kort voor de explosie mogelijk een vierde man in de woning was. Of dat de nu aangehouden 48-jarige man is, wordt onderzocht.