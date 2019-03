Een perron op station Enschede is donderdagmiddag afgezet omdat er een verdacht pakketje in een trein zou liggen. De trein is leeggehaald. Het bleek loos alarm. Tussen Hengelo en Enschede reden even geen treinen.

Ook maandag was er een verdacht pakket gevonden, maar ook dat bleek loos alarm en het station werd snel weer vrijgegeven.