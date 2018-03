Weer legionella bij afvalwaterzuivering

Voor de tweede keer in korte tijd is de afvalwaterzuivering van een bedrijf in de vleesindustrie aangewezen als de bron voor legionellabesmettingen. De legionellabacterie is deze keer aangetroffen in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van kadaververwerker Rendac in Son, maakte de GGD maandag bekend.

De GGD Brabant-Zuidoost zegt dat in de regio Eindhoven en Son al jaren meer legionellabesmettingen voorkomen dan normaal. Een verklaring werd niet gevonden tot de bacterie eind vorig jaar bij de bedrijfsafvalwaterzuivering van vleesverwerker VION in Boxtel werd ontdekt. Het was destijds voor het eerst dat een afvalwaterzuivering als bron voor legionellabesmettingen werd aangewezen.

Een controle bij vergelijkbare waterzuiveringsinstallaties leidde de GGD Brabant-Zuidoost naar Rendac. Arts infectieziektebestrijding Ronald ter Schegget zegt dat beide bedrijven met de dezelfde soort biologische zuivering werken. Van zeker acht legionellabesmettingen is de kans groot dat Rendac de bron is geweest.

De legionellabacterie kan zich verspreiden via waternevel. De kadaververwerker heeft inmiddels maatregelen genomen tegen verdere verspreiding. De GGD en RIVM verrichten aanvullende metingen.

Wie een infectie oploopt, kan symptomen krijgen als koorts, hoesten en spierpijn, die met antibiotica goed te behandelen zijn. In zeldzame gevallen, bijvoorbeeld als mensen al verzwakt zijn of niet of te laat worden behandeld, kan legionella dodelijk zijn.