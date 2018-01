„Weer kandidaat-raadslid PVV van lijst gehaald”

De PVV Noord-Brabant heeft besloten kandidaat-raadslid Marie-Louise Kelderman van de lijst in Rucphen te halen. Kelderman omschreef op Facebook Mark Rutte onder meer als „een vuile viezerik” en „een gek die ze graag zou opknopen.” Dat meldt Omroep Brabant.

„Alle kandidaten zijn gegoogeld, maar helaas hebben we dit niet gezien”, zegt Patricia van der Kammen, Statenlid van de PVV, in een reactie tegen Omroep Brabant. De PVV zegt verder afstand te nemen van elke vorm van bedreiging of geweld.

PVV RUCPHEN!!!



Geweldige lijst olv Ad Vissenberg!



Veel succes 21 maart!#StemPVV pic.twitter.com/RjoaS31Yno — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 22 januari 2018

Ad Vissenberg, lijsttrekker van de PVV in Rucphen, zegt dat het wegsturen het directe gevolg is van de uitlatingen van Kelderman. „Bij de screening is duidelijk gevraagd of mensen eerder zoiets hebben gedaan. Het mag duidelijk zijn dat we dit niet tolereren.”