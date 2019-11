Weer jongeren opgepakt om beroving Bilthoven

Opnieuw heeft de politie drie jongens opgepakt vanwege een beroving in Bilthoven. Ze horen mogelijk bij een bende die het specifiek gemunt lijkt te hebben op homoseksuelen. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Utrecht en twee 17-jarige jongens uit Bilthoven, meldt de politie dinsdag. De politie hield eerder drie andere jongens van 17 jaar aan uit Zeist en Bilthoven.

Op 16 augustus werd een 47-jarige man uit Soest beroofd die dacht een date te hebben met een andere man. Hij werd onder bedreiging van een vuurwapen en een honkbalknuppel gedwongen een bos langs de Dwarsweg in te lopen. Het slachtoffer werd mishandeld en bestolen van zijn geld, telefoon en bankpas. Ook eisten de daders zijn pincode. Na de beroving gingen de daders ervandoor en schakelde het slachtoffer de politie in. De zaak werd onder meer behandeld in het programma Opsporing Verzocht. Tips leidden uiteindelijk tot de aanhouding van het zestal.

Mogelijk is nog een man slachtoffer geworden van de groep. Hij zou een dag eerder, op 15 augustus, op soortgelijke wijze zijn beroofd. De politie wil graag in contact komen met deze man.