Weer jonge vrouw aangevallen in Wageningen

Een studente in Wageningen is zaterdagavond op de Haarweg aangevallen door drie mannen. Ze hadden het voorzien op haar tas, maar kregen deze niet te pakken. De studente kon ontkomen. Het is alweer het derde incident in korte tijd, waarbij een jonge vrouw werd belaagd in de Gelderse universiteitsstad.

De 22-jarige student fietste op de Haarweg toen plotseling drie mannen uit wat bosjes de weg op sprongen. Zij werd bedreigd met een wapen. Het lukte haar te ontkomen, maar zij raakte wel lichtgewond. Volgens het signalement dat de studente gaf gaat het om mannen van 20 tot 25 jaar oud, droegen zij sweaters met capuchon en spraken ze Engels met een Nederlands accent. Alle drie droegen ze handschoenen.

Vorige week zaterdag werd een 21-jarige vrouw beroofd, eveneens op de Haarweg. Zij werd bedreigd door een man met een wapen en moest haar spullen afgeven. In de nacht van woensdag op donderdag werd een vrouw op de Dijkgraaf, in de buurt van de campus van de Wageningen Universiteit, aangevallen door een man met een bivakmuts op. Hij zou hebben geprobeerd haar van de fiets te trekken.

De politie in Wageningen is extra alert wegens de recente gebeurtenissen, zegt een woordvoerster. Onderzocht wordt of er verband bestaat tussen de incidenten en de politie is daarom op zoek naar getuigen.