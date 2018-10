Weer hulpverlener Rode Kruis Nigeria vermoord

Opnieuw is een medewerkster van het internationale Rode Kruis vermoord in Nigeria. Het gaat om de 24-jarige Hauwa Mohammed Liman, die ruim een half jaar geleden samen met nog twee hulpverleenster was ontvoerd door een gewapende groep.

Hauwa was verloskundige bij het Rode Kruis. Ze werd op 1 maart samen met de twee anderen ontvoerd. Begin september werd een van hen al vermoord, een 25-jarige die ook actief was als verloskundige.

„Het nieuws over de dood van Hauwa heeft ons hart gebroken”, zegt Patricia Danzi, regionaal directeur van het het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC). „We hebben een beroep gedaan op vrijlating en smeekten de ontvoerders om een einde te maken aan zulke zinloze moorden. Hoe is het mogelijk dat twee vrouwelijke hulpverleners worden gedood? Niets kan dit rechtvaardigen.”

De derde medewerkster, Alice Loksha en de vijftienjarige student Leah Sharibu die eerder al door de groep was ontvoerd, worden nog vastgehouden. „We blijven de groep vragen om hen vrij te laten”, aldus Danzi.