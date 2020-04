Weer helikopters boven Meinweg, tanks naar huis

Ook donderdag vliegen weer blushelikopters van de luchtmacht boven Nationaal Park de Meinweg bij Herkenbosch. Het gaat in eerste instantie om één Chinook, later komt daar nog een tweede bij. Ook een kleinere Cougar-helikopter is met blussen begonnen. De beide Leopard-tanks van het leger die de afgelopen dagen voor een brede brandgang hebben gezorgd, kunnen naar huis. Dat zei een woordvoerder van de brandweer.

Hoewel er bijna geen vlammen meer te zien zijn en er ook bijna geen rook meer is, blijft het gevaar voor het opnieuw oplaaien van de brand groot, aldus de woordvoerder. De helikopters gaan de brede brandgang vol water gooien zodat die flink nat is en overslaan van vuur verhindert.

Ook vliegt er een infrarood-drone boven het gebied om kleine brandhaardjes op te sporen, zodat die direct kunnen worden geblust. Zeker met het verwachte aantrekken van de wind donderdagmiddag kunnen vonken vanaf deze zogenoemde ‘hotspots’ zorgen voor nieuwe branden. „Zo’n vonkje vliegt makkelijk zo’n 400 meter verder, met deze droogte heb je zo weer een nieuwe brand”, aldus de woordvoerder. De brandweer is op de Meinweg met vijf pelotons, goed voor 25 brandweerwagens, om de hotspots af te blussen.

Het zuidelijke deel van de Meinweg wordt aangepakt door de Nederlandse brandweer. De Duitse brandweer is actief op de noordzijde van het Nationaal Park, aan de Duitse grens. De helikopters gooien per vlucht 10.000 liter water uit over de westzijde van het bosgebied, vlak bij Herkenbosch. Daar is op de grond geen brandweer. „We willen geen 10.000 liter water over ons heen krijgen”, aldus de woordvoerder.

Herkenbosch is nog steeds een spookdorp na de evacuatie woensdag in de vroege ochtend. Donderdagmiddag neemt burgemeester Monique de Boer een beslissing of en wanneer de inwoners terug kunnen. Herkenbosch werd ontruimd omdat het dorp al dagen onder de rook lag en er veel koolmonoxide in de lucht zat.