De douane heeft vrijdag 700 kilo cocaïne onderschept bij een controle bij een bedrijf in de haven van Vlissingen. De drugs waren verdeeld over 48 pallets en zaten verstopt in dozen met bananen.

De douane gebruikte bij de actie onder meer speurhonden. De drugs zijn vernietigd. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De pallets met de drugs waren afkomstig van een schip uit Zuid-Amerika.

Bij twee eerdere controles deze week in Vlissingen nam de douane in totaal 800 kilo coke in beslag.