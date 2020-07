Weer grote drugsvangst in Rotterdamse haven

Opnieuw heeft de douane in de Rotterdamse haven een grote partij cocaïne in beslag genomen. De 500 kilo drugs zaten verstopt in een zeecontainer afkomstig uit Brazilië.

Douaneambtenaren en medewerkers van de FIOD en Zeehavenpolitie troffen donderdag 20 sporttassen aan met in totaal 500 pakketten cocaïne, meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam. De verdovende middelen zijn vernietigd. „De oorspronkelijke lading bestaat uit ferrochroom (een legering tussen ijzer en chroom) en was bestemd voor een bedrijf in Rotterdam”, aldus een woordvoerder van het OM. „Dat bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken.”

Eerder op de dag maakte het OM bekend dat weer drie verdachten zijn aangehouden in verband met een al langer lopend onderzoek naar drugshandel in de Rotterdamse haven. Het zijn Rotterdammers van 35 en 38 jaar. Ze worden verdacht van omkoping en de invoer van grote hoeveelheden verdovende middelen. Sinds eind juni zitten acht personen in de cel. Zij zitten in volledige beperkingen, dat wil zeggen dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben.