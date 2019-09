Weer grote bouwplannen verworpen om stikstof

De aanleg van een nieuwe aansluiting op de A9 bij Heiloo (Noord-Holland) gaat niet door, vanwege de uitstoot van stikstof die ermee gepaard zou gaan. Om dezelfde reden kan de bouw van tachtig strandhuisjes bij Petten niet worden doorgezet. De Raad van State heeft woensdag een streep gezet door deze en andere projecten.

De plannen zijn gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof (PAS), dat eind mei in zijn geheel ongeldig is verklaard door de hoogste bestuursrechter.

Bij de strandhuisjes in de buurt van Petten moesten ook twee paviljoens komen, met parkeerplaatsen en een nieuwe ontsluitingsweg. De natuurvergunning die de provincie daarvoor had verleend, is ongeldig verklaard.

In Egmond aan Zee gaat de bouw van een sporthal, een parkeergarage en 34 woningen niet door vanwege de stikstofproblematiek. Een bedrijventerrein in Aalten (Gelderland) van 5 hectare en een sportpark in Zaandijk (Noord-Holland) mogen ook niet worden aangelegd.

Bij alle projecten is de uitstoot van stikstof in de buurt van beschermde natuurgebieden het probleem. Te hoge stikstofconcentraties zijn schadelijk voor de natuur en het systeem waarmee de overheid de nadelen wilde tegengaan is in strijd met de wet, bepaalde de Raad van State eerder.