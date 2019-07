Weer geschoten in Amsterdamsestraatweg Utrecht

Opnieuw is een winkel beschoten aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Dat gebeurde woensdagochtend vroeg, meldt de politie die de straat heeft afgezet vanwege het onderzoek.

Een aantal dagen geleden is in dezelfde straat ook een pand beschoten. De eigenaren van de desbetreffende winkel troffen maandag kogelgaten aan in het raam van hun zaak. Volgens de politie zijn de schoten ergens tussen zaterdagavond en maandagmiddag gelost.

Het is niet bekend of het beide keren om hetzelfde winkelpand gaat. De politie roept getuigen op zich te melden.