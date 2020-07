Weer forse stijging coronabesmettingen op Sint-Maarten

Het aantal coronabesmettingen op Sint-Maarten stijgt snel. Op dit moment zijn 36 nieuwe gevallen bevestigd. Twee dagen eerder werden nog achttien nieuwe besmettingen vastgesteld. Voordat het Caribische eiland op 1 juli haar luchtgrenzen opende, waren er nauwelijks nog besmettingen op het eiland. Het gaat vooral om lokale besmettingen.

In totaal zijn 35 besmette patiënten geïsoleerd, voor het grootste deel in hun eigen huis. Eén persoon is opgenomen in het ziekenhuis. Op het ogenblik zitten 173 mensen in quarantaine die in contact zijn geweest met een of meerdere coronapatiënten.

Minister van Volksgezondheid Richard Panneflek noemt de stijging zorgwekkend. Op het eiland is het inmiddels verplicht gesteld om mondkapjes te dragen. Panneflek maakte zondag bekend dat er wordt gewerkt aan een wet om mondkapjes in publieke ruimtes verplicht te stellen. Ook moeten de mensen zich strikter houden aan sociale afstand en zo veel mogelijk de handen te wassen.

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen heeft de regering besloten dat bars, stripclubs, dansgelegenheden en bingo-bijeenkomsten voorlopig dicht moeten blijven.