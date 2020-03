Weer flinke celstraf voor ‘coronaspuger’

Opnieuw is iemand die dreigde anderen met het coronavirus te besmetten, tot een flinke celstraf veroordeeld. Een 19-jarige man uit Heerlen die een buschauffeur bespuugde en het virus zei te hebben, moet acht weken de cel in. Ook moet hij een boete van 450 euro betalen, oordeelde de rechtbank in Roermond vrijdag.

De man spuugde afgelopen dinsdag naar de chauffeur omdat hij met de bus wilde, maar niet voldoende saldo op zijn ov-chipkaart had. In de discussie die volgde, spuugde en dreigde de Limburger.

Het Openbaar Ministerie treedt streng op tegen mensen die op strafrechtelijke manier misbruik maken van de huidige coronacrisis. „Dit soort gedrag wordt niet getolereerd”, zei Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal eerder deze week. Het OM wil een duidelijk signaal afgeven aan de samenleving. „Wij zijn afhankelijk van mensen met vitale beroepen zoals bijvoorbeeld politie, hulpverleners, handhavers van de noodverordening en winkelpersoneel. Zij verdienen onze bescherming en respect.”

Strafbare feiten zijn onder meer het bedreigen met besmetting van hulpverleners, agenten en winkelpersoneel, corona-gerelateerde babbeltrucs, opruiïng bijvoorbeeld door nepnieuws te verspreiden en oplichting door in nepmedicijnen te handelen.

Een man uit Tilburg is donderdag tot acht weken cel veroordeeld omdat hij - na een opzichtige diefstal van blikken bier - beveiligers in hun gezicht had gehoest en zei dat hij corona en hiv had. Afgelopen woensdag veroordeelde de politierechter in Den Bosch een 28-jarige man tot tien weken cel, waarvan twee voorwaardelijk, omdat hij andere mensen in de rij voor een coffeeshop in het gezicht hoestte en vervolgens een agent bespuugde. „Pas op, corona, corona!”, riep hij daarbij. Vorige week kreeg een ‘coronahoester’ uit Noordwijkerhout van de rechtbank in Den Haag dezelfde straf.