Weer extra onderzoek in zaak dode baby’s

Het gerechtshof in Den Bosch heeft maandag extra onderzoek gelast in de zaak over een Amersfoortse vrouw die in 2002 en 2004 haar pasgeboren baby’s zou hebben gedood. De vrouw werd eerder vrijgesproken omdat zowel het gerechtshof als de rechtbank meende dat niet met zekerheid was vast te stellen of de baby’s levend ter wereld waren gekomen. Daarom kon een strafbare poging tot doodslag op de baby’s niet worden bewezen, was het oordeel.

De Hoge Raad verwees de zaak evenwel terug. De vraag die volgens de hoogste rechter moet worden beantwoord is of het aannemelijk is dat de baby’s dood ter wereld kwamen. Pas als dat het geval is, kan de vrouw opnieuw worden vrijgesproken. Een gynaecoloog moet daarom het dossier extra bestuderen, besloot het hof maandag.