Weer eis van 9 jaar cel voor doodsteken neef

In hoger beroep is opnieuw negen jaar celstraf geëist tegen een 53-jarige inwoner uit Amersfoort die ervan wordt beschuldigd dat hij in november 2016 zijn 25-jarige neef doodstak met een zakmes. Dat gebeurde na een familiefeest op een partyboot in Amersfoort. Verdachte Harald B. was in hoger beroep gegaan tegen de acht jaar celstraf die de rechtbank hem eerder oplegde wegens doodslag.

Verdachte B., een aangetrouwde oom van slachtoffer Michael de Boe, bleef er maandag voor het gerechtshof in Arnhem bij het dat het om noodweer ging en dat het per ongeluk gebeurde. Andere familieleden, onder wie de toen 8-jarige dochter van de verdachte, zagen de fatale steekpartij.

Net als bij de rechtbank meende ook de aanklager bij het hof echter dat er wel degelijk sprake is van doodslag. B. had het mes bij zich en gebruikte dat tijdens het conflict dat opeens op de kade was ontstaan, aan het eind van het feest. B. had kunnen weten dat iemand dodelijk gewond kon raken, zei de advocaat-generaal.

Uitspraak over twee weken.