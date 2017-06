Weer eis van 10 jaar voor dood taxichauffeur

In hoger beroep is donderdag opnieuw tien jaar cel geëist tegen twee broers die worden verdacht van de roofoverval met fatale afloop op de 52-jarige taxichauffeur Gerard Denz in Rotterdam. Die werd gepleegd in 2004.

De advocaat-generaal vroeg het gerechtshof in Den Haag dezelfde straf op te leggen als de rechtbank in Rotterdam in eerste aanleg deed.

De broers van 32 en 33 jaar worden ervan verdacht de taxichauffeur op zondagochtend 29 februari 2004 in Rotterdam-West van het leven te hebben beroofd na een roofoverval. De buit bedroeg niet meer dan enkele tientjes. Na de gewelddadige dood van hun collega demonstreerden destijds honderden taxichauffeurs voor het Rotterdamse stadhuis.

In september 2010 meldde een van de broers zich bij de politie. Daarna kwam de zaak door onderzoek van het coldcaseteam in Rotterdam aan het rollen.

Volgens de advocaat-generaal bestaat ondanks gebrek aan forensische sporen voldoende overtuigend bewijs dat beide broers betrokken waren bij de roofoverval, zoals verklaringen van getuigen, een medegedetineerde en een familielid.