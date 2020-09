Weer een nieuwe coronarecord: 1756 besmettingen gemeld

Voor de derde dag op rij heeft Nederland een recordaantal coronameldingen. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 1756 bevestigde besmettingen gemeld. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de uitbraak in februari. Het oude record heeft slechts één dag standgehouden. Op woensdag meldde het coronadashboard van de overheid 1546 nieuwe besmettingen, en dat was een aanscherping van het record van dinsdag, toen 1387 gevallen binnenkwamen.

In de afgelopen dagen is het aantal bevestigde besmettingen met bijna 9600 toegenomen. Het totale aantal besmettingen nadert de 90.000. Met het huidige tempo zou volgende week de 100.000e besmetting in Nederland vastgesteld kunnen worden.